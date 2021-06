Napoli, Maresca a Scampia per sostenere giovani che hanno detto No agli estorsori

Il candidato sindaco ha accolto l’appello di Ciro Corona dell’associazione Resistenza Anticamorra

“Un’altra Napoli è possibile: aiutiamola”. Lo afferma il candidato sindaco di Napoli, con una coalizione civica, Catello Maresca. “Questa mattina – racconta Maresca – ho fatto visita ad una coppia di trentenni, titolari di un panificio, nel rione Monterosa, all’incrocio con via Fratelli Cervi, a Scampia. Sono due giovani che hanno denunciato, fatto arrestare e condannare i loro estorsori. Ora sono in difficoltà nel quartiere e chiedono aiuto alle istituzioni: vorrebbero sentirle vicine”. “L’appello lo ha lanciato Ciro Corona – fa sapere Maresca – animatore di Resistenza Anticamorra, benemerita associazione che le prova tutte per comunicare la parte migliore di quel pezzo di Napoli sofferente. Ho accolto questo appello e sono andato a trovare questi due ragazzi – spiega il pm – comprando del pane e delle pizze. Questi giovani hanno bisogno della vicinanza di tutti. Non solo della mia. Loro sono Angelo Aprea e Lucia Gaeta. Sono volti belli e coraggiosi delle nostre terre”.