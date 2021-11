Napoli, Manfredi: “De Magistris ha assunto 54 staffisti e lasciato il Comune senza un euro”

Lo stipendio del direttore generale di Palazzo San Giacomo lo ha stabilito l’ex Pm

Dura replica della segreteria politica del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ad un post sui social dell’ex primo cittadino Luigi de Magistris. “L’ex sindaco de Magistris, dopo aver perso tutto elettoralmente, ha deciso di continuare a raccontare favole dopo dieci anni. Il sindaco Manfredi e la sua giunta prendono lo stesso stipendio di de Magistris e della sua giunta – sottolinea in una nota la segreteria di Manfredi – Si discute in Parlamento di un possibile incremento dell’indennità per tutti i sindaci e le giunte d’Italia con un finanziamento dello Stato, ma nulla è ancora deciso: de Magistris non lo sa? Lo stipendio del direttore generale lo ha stabilito proprio de Magistris ed è quello che prendeva il suo direttore generale: de Magistris non lo sa? La sua giunta aveva 54 staffisti, la giunta Manfredi ne ha nominati zero perchè hanno lasciato il Comune senza un euro: de Magistris non lo sa?- conclude la nota – Noi intanto siamo impegnati a rimediare allo sfascio che ha causato alla città e di cui i cittadini stanno pagando le conseguenze“.