Napoli, Manfredi autorizza l’infornata di 27 staffisti a Città Metropolitana

I nomi dei collaboratori che assisteranno i consiglieri delegati

Assunzione di 27 staffisti a tempo pieno a Città Metropolitana di Napoli(l’ex provincia). La decisione è stata legittimata dal sindaco metropolitano Gaetano Manfredi con un nota inviata oggi al Dirigente della direzione supporto organi istituzionali facendo riferimento all’ ex art. 90 del DLgs. 267 del 2000. I collaboratori, assunti senza criteri oggettivi ma con chiamata diretta percepiranno uno stipendio medio netto di 1500 – 2 mila euro netti. Ufficialmente opereranno alle dipendenze del sindaco come prevede la legge, ma nella realtà faranno gli assistenti dei consiglieri delegati. Un altro costo a carico della collettività. E a sancire l’infornata sono gli stessi che attaccano il Reddito di Cittadinanza.

Ecco come saranno articolate le assunzioni e le funzioni:

Vincenzo Maria Ruggiero, contratto a tempo determinato e full time, con compiti di supporto all’attività di indirizzo e controllo nelle materie afferenti alla Cabina di regia istituita per la governance del PNRR;

Mirella Paolillo contratto a tempo determinato e full time, con compiti di supporto in materia di comunicazione sulle attività del PNRR;

Mario Molino contratto a tempo determinato e full time, a supporto delle attività d’indirizzo e controllo concernenti il sistema di mobilità;

Sara Petricciulo, Giuseppe Neri, Diego Scarpitti contratto a tempo determinato e part time al 70% con funzioni di supporto alle attività di monitoraggio delle proposte progettuali in materia scolastica;

Serena Carotenuto contratto a tempo determinato e part time al 50 % a supporto delle attività in materia di Fondi comunitari e nazionali per le politiche di coesione;

Sabatino Vetrano contratto a tempo determinato e part time al 50 % con la funzione di supporto nell’attività di indirizzo e di controllo dell’attuazione del programma amministrativo;

Antonino De Simone contratto a tempo determinato con compito di supporto nelle attività volte alla valorizzazione e tutela del Monte Faito;

Antonio Pennacchio contratto a tempo determinato con compito di supporto nelle attività volte alla valorizzazione e tutela del Lago Patria;

Antonio Cacciapuoti contratto a tempo determinato con compito di supporto alle attività di indirizzo e controllo degli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione delle procedure secondo le misure previste dall’Agenda Digitale; 16 collaboratori da assumere con contratto a tempo determinato e part time al 35%: Basile Maria Luisa, a supporto alle attività di raccordo con la Conferenza Metropolitana;

Maurino Arnaldo, cui saranno attribuite in particolare funzioni di supporto per gli indirizzi in materia di tutela e valorizzazione del verde;

D’Esposito Giuseppe con funzioni di supporto alle attività di monitoraggio delle proposte

progettuali in materia di pianificazione urbanistica;

Capasso Salvatore, a supporto delle attività di indirizzo e controllo in materia di organizzazione e valorizzazione delle risorse umane;

Bassi Paola a supporto delle attività d’indirizzo e controllo in materia di programmazione scolastica e rapporti con le Università;

Raiola Valentina cui verranno attribuite in particolare funzioni di supporto alle attività di

indirizzo volte alla promozione del turismo e della tutela delle imprese artigiane;

Migliore Carmen a supporto delle attività di indirizzo e controllo in materia di viabilità e

sicurezza stradale;

Carandente Perreca Filomena a supporto delle attività di indirizzo e controllo in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio dell’Ente;

Varrone Tommaso, a supporto delle attività d’indirizzo e controllo delle azioni delineate nel Piano Strategico dell’Ente;

De Rienzo Francesco, Bertoletti Ilaria, Santoro Mariarosaria, Buonpane Daniele, Chiarolanza Mariarosaria, Crispo Angela, Scarpitti Mattia con funzioni di supporto per l’attività di indirizzo e controllo in materia di forum metropolitano e altri strumenti di partecipazione.

CiCRe