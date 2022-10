Zelensky chiede alla Nato un attacco nucleare preventivo contro la Russia. Replica Maria Zakharova: “E’ un mostro squilibrato, un pericolo per il pianeta”

Il presidente ucraino è intervenuto durante un evento in videoconferenza del Lowy Institute in Australia

Tutti i Paesi del mondo, “in primis gli Stati Uniti e il Regno Unito, dovrebbero prestare attenzione alle dichiarazione del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, sul lancio di attacchi preventivi della Nato alla Federazione Russa”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”, commentando le dichiarazioni di Zelensky durante un evento in videoconferenza del Lowy Institute, in Australia. Secondo i media russi, Zelensky, candidato per il Nobel per la Pace avrebbe chiesto alla Nato un attacco nucleare preventivo contro la Russia. “Sono necessari attacchi preventivi affinchè loro(la Russia) sappiano cosa li aspetta se usano armi nucleari. Non aspettare che siano i russi a farlo”

Maria Zakharova

Dura la reazione di Maria Zakharova portavoce del ministero degli esteri russo. “L’Occidente sta alimentando una guerra nucleare. Ogni persona sul pianeta deve rendersi conto che il burattino e il personaggio squilibrato Zelensky, pieno d’armi, si è trasformato in un mostro le cui mani possono distruggere il pianeta”.

CiCre