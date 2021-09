Napoli, M5S si spacca: i dissidenti prendono le distanze dai voltagabbana e presentano la lista ‘Napoli in Movimento’

Si apre ufficialmente la corsa per Palazzo San Giacomo

Oggi a Napoli è partita ufficialmente la corsa per le poltrone di sindaco e consiglieri comunali. Dalle 8 alle 20 di oggi e domani fino alle 12 al parco Quadrifoglio di Soccavo si presentano le liste dei candidati. Il primo a presentare la lista è stato Matteo Brambilla, capogruppo al Comune del M5S e candidato sindaco cinque anni fa con i pentastellati, che, insieme ad un gruppo consistente di dissidenti del vecchio Movimento ha deciso di non appoggiare la linea trasformista del nuovo leader politico dei 5Stelle Giuseppe Conte e di presentare una lista autonoma, Napoli in Movimento-No alleanze sia al comune che in due municipalità , la sesta e la decima. Una netta presa di distanza da Roberto Fico e Luigi di Maio che hanno assunto scelte e decisioni politiche tipiche dei voltagabbana.

“Noi non restiamo fermi – dice Brambilla – noi ci muoviamo, non facciamo accordi con nessuno e siamo i primi a presentare la lista. Gli altri si prendono a mazzate tra di loro per decidere chi deve fare il presidente di Municipalità . Noi queste cose non le facciamo siamo persone per bene e porteremo la voce di Napoli nelle istituzioni”.