Napoli, l’ammucchiata per Manfredi sindaco: 12 liste in campo

Probabile candidatura di Francesco Borrelli per la poltrona di Palazzo San Giacomo

Il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi potrebbe essere sostenute da dodici liste di sostegno. Una grande ammucchiata. In prima linea ci saranno le liste del partito democratico, Liberi e Uguali e Movimento 5 Stelle e una lista civica espressione dell’ex Rettore. Manfredi sarà sostenuto anche da una lista unificata sedicente di sinistra composta dai vendoliani di Sinistra Italiana, Articolo 1 e socialisti mentre due dovrebbero essere le liste di centro, con dentro anche i cosiddetti Moderati. La corrente a sostegno del presidente regionale Vincenzo De Luca sarà espressa dal movimento che si presenta alle regionali come Campania Libera e che in città presenterà una lista dal nome Napoli Libera, mentre sono attese singole liste di Italia Viva e dei Repubblicani.



Ancora in forte dubbio la partecipazione dei Verdi alla coalizione: nei prossimi 10-15 giorni, spiegano dai Verdi, ci saranno delle consultazioni interne su due temi. In primo luogo la disponibilità del consigliere regionale Francesco Borrelli a candidarsi a sindaco, anche da solo per i Verdi e sull’eventuale partecipazione all’ammucchiata per Manfredi candidato sindaco.

Intanto il Partito democratico sta costruendo le sue liste per le comunali. In primis saranno inseriti gli esponenti piddini che hanno acquisito esperienza come consiglieri di municipalità a partire da Pasquale Esposito di Secondigliano, Gennaro Acampora di San Carlo all’Arena, Tommaso Nugnes di Pianura, Nicola Pezzella, nipote di Armida Filippelli di Chiaia. Tra i candidati anche l’ex consigliere regionale Enza Amato e l’ex alleata di de Magistris Flavia Sorrentino, che si occupava dello sportello “Difendi la città” del Comune prima di separarsi dall’attuale sindaco. Tra i nomi della cosiddetta società civile che stanno emergendo anche la responsabile del Progetto Museo a Napoli Francesca Amirante, storica dell’arte, e la giovane Antonella Loffredo rappresentante di numerose associazioni del centro storico di Napoli.

Il Pd, intanto, sta preparando la festa dell’Unità che si terrà a fine luglio a Santa Chiara

CiCre