Napoli, l’amministrazione comunale organizza un convegno sul Caffè sottraendo 80 mila euro dai fondi per la manutenzione stradale

La denuncia della consigliera Maria Muscarà. Le delibere approvate dalla giunta e dal consiglio comunale

L’amministrazione comunale di Napoli guidata dal sindaco Gaetano Manfredi e sostenuta dal Pd, M5S e Sinistra, continua a finanziare eventi salottieri ignorando i problemi reali della Città. Nelle ultime ore ha deciso di celebrare il caffè promuovendo due giornate a Castel Nuovo (Maschio Angioino), spendendo ben 80 mila euro, affidando l’organizzazione alla OP Eventi. Iniziativa che sarà organizzata ogni anno. E a quanto pare gli 80 mila euro annui sono stati sottratti dagli interventi per la manutenzione stradale.

L’iniziativa è stata propagandata nei giorni scorsi in una conferenza stampa dal direttore responsabile della Buona Tavola Magazine Renato Rocco, dall’assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato e dalla vicepresidente del Consiglio Comunale Flavia Sorrentino.

Lo spreco di denaro pubblico è stato denunciato dalla combattiva consigliera regionale Maria Muscarà che ha provveduto a diffondere le delibere approvate dalla giunta e dal consiglio comunale.

Maria Muscarà

“Napoli, o meglio ‘il Comune di Napoli’ a guida Manfredi, in questi giorni sta celebrando la ‘giornata del caffè’. Chissà se il sindaco sorseggia un buon caffè dal balcone di Palazzo San Giacomo mentre vede che le strade della città cadono a pezzi, visto che per festeggiare questa ricorrenza ha sottratto 80 mila euro annui alla manutenzione stradale” – sostiene Muscarà. “E mentre ‘ci abboffano di caffè’ come direbbe il caro Pino Daniele, i cittadini sono abbandonati a loro stessi. Da non dimenticare che fu la Sorrentino a fare questa proposta di istituzione del fondo di 80 mila euro all’anno, un fondo che proseguirà anche per gli anni a venire, quindi 80mila euro all’anno tolti alle nostre strade – spiega – La domanda che mi pongo è se queste persone prendono gli elicotteri o i droni per spostarsi nella città, e non vedono che in ogni angolo, soprattutto del centro storico, la situazione è disastrosa. Stiamo festeggiando una cosa di cui Napoli non ha bisogno”.

CiCre