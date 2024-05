Caserta, strage di giovani sulle strade: quattro morti

Inchiesta della Procura di Napoli Nord

Ancora giovani che muoiono sulle strade della provincia di Caserta. Quattro morti in due diversi incidenti, entrambi intorno alla mezzanotte. Due schianti che hanno lasciato increduli e nello sgomento i familiari e i tanti amici delle giovanissime vittime.



L’incidente con il bilancio più pesante a Villa Literno, in via delle Dune, strada di collegamento con il comune napoletano di Giugliano in Campania. A bordo di una 500 Abarth quattro ragazzi, che probabilmente provenivano da qualche locale.



Secondo i primi accertamenti l’auto ha impattato frontalmente con un’altra vettura, una 500 X, dove viaggiavano un uomo e una donna di 49 e 54 anni, residenti a Casapesenna. Violentissimo l’urto, con la 500 Abarth che si è ribaltata al centro della carreggiata e i giovani rimasti incastrati tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare i ragazzi, ma tre di loro erano già morti sul colpo. Si tratta Filomena Del Piano, 20 anni, figlia di un noto commerciante di Aversa; Robert Badica, 23 anni, nato in Romania e residente a Villa Literno e Dimitri Tammaro Iannone, 25 anni, nato in Ucraina e residente pure lui a Villa Literno, conosciuto anche per essere stato uno studente de ‘Il collegio’, il programma di Rai 2.

Alla guida dell’auto c’era una ventunenne di Giugliano in Campania, che è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale ‘Moscati’ di Aversa in codice rosso:

probabilmente si è salvata grazie all’airbag. Gravi lesioni anche per la coppia che viaggiava sull’altra auto.



Cosa sia successo è presto per dirlo: sull’incidente ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati, la procura di Napoli Nord, che ha anche disposto il sequestro delle vetture coinvolte. I rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, che però sul posto non hanno trovato né telecamere né testimoni, ma solo evidenti segni di frenata lasciati in particolare dalla 500 su cui viaggiavano i giovani.



L’altro incidente invece a Caserta, dove un ventenne è rimasto ucciso nel ribaltamento della sua auto. Avrebbe fatto tutto da solo mentre viaggiava sulla statale Appia; quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Caserta, hanno trovato la vettura rovesciata e il conducente sbalzato nella scarpata adiacente. Sono così dovuti intervenire i vigili del Nucleo speleo-alpino-fluviale per recuperare il ragazzo, ormai deceduto.

