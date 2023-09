Napoli, la Premier Giorgia Meloni telefona alla mamma del musicista: ‘che cosa posso fare?’

“Ho chiesto di incontrarla, voglio giustizia”

La presidente del consiglio Giorgio Meloni ha telefonato a Daniela Di Maggio, la mamma del musicista Giovanbattista Cutolo ucciso giovedì scorso a Napoli da un 17enne.



Secondo quanto riferiscono il Corriere della Sera e Il Mattino, la telefonata c’è stata sabato pomeriggio. “Mi ha chiesto che cosa può fare per me”, ha riferito la Di Maggio.





“Mi ha chiamato – aggiunge poi in particolare Daniela Di Maggio al Mattino – dal suo numero privato. Ho risposto, ci ho messo un po’ a capire che era davvero la Meloni. E’ stata – sottolinea – una conversazione tra due madri, sincera ed accorata, mi è sembrato di conoscerla da sempre. Le ho chiesto se potevo chiamarla Giorgia, mi ha risposto ‘certo che devi chiamarmi Giorgia’. Poi mi ha fatto una domanda: ‘che cosa posso fare per te”. Non ho avuto – spiega – neanche un attimo di esitazione, voglio incontrati, ho risposto, devi aiutarmi a fare in modo che altre madri non vivano più drammi come questo. La criminalità non può averla vinta, dobbiamo proteggere i nostri ragazzi, la parte sana del Paese, il futuro che vorremmo”.



Nella giornata di oggi è in programma l’autopsia sul corpo del musicista. Poi mercoledì alle 15 nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli si svolgeranno i funerali celebrati dall’arcivescovo, Domenico Battaglia. Per quel giorno il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha proclamato il lutto cittadino