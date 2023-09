Napoli, caos Circumvesuviana: saltate dieci corse

Il disservizio a causa della mancanza di personale, per otto tratte istituiti bus sostitutivi

Notevoli disagi dalla tarda mattinata al pomeriggio di oggi per chi doveva prendere i treni di alcune linee della Circumvesuviana, dove finora sono state cancellate già dieci corse, otto delle quali sostituite con bus, un disservizio dovuto alla mancanza di personale.

Si tratta, come ha fatto finora sapere l’Ente Autonomo Volturno, dei treni delle ore 13:34 da Napoli per Sarno; delle ore 13:38 da Napoli per Poggiomarino; delle ore 14:26 da Napoli per Baiano; delle ore 14:50 da Napoli per Poggiomarino; delle ore15:32 da Poggiomarino per Napoli; delle ore 15:38 da Sarno per Napoli; delle ore 14:46 da Napoli per Sarno; delle ore 16:50 da Sarno per Napoli (queste ultime due senza pullman sostitutivo) e delle ore 16:08 da Baiano per Napoli, delle 16:44 da Poggiomarino per Napoli.