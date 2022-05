Napoli, la lotta continua dei disoccupati. Venerdì arriva il ministro Orlando

Una delegazione ha incontrato esponenti politici ed istituzionali

I disoccupati napoletani non mollano. Oggi i senza lavoro del “Movimento 7 Novembre” e del “Cantiere 167 Scampia” hanno promosso altre iniziative di lotta a sostegno della loro vertenza. Occupate per protesta le impalcature adiacenti la Questura e Città Metropolitana.

Una delegazione dei movimenti hanno incontrato il capo di gabinetto di Città Metropolitana e i consiglieri metropolitani con delega all’ambiente e al lavoro per verificare la posizione e il ruolo dell’ente di piazza Matteotti in vista dell’incontro con il ministro del lavoro Andrea Orlando previsto per Venerdì prossimo a Napoli

“I disoccupati/e hanno poi avuto conferma dall’assessore Chiara Marciani che entro giovedì ci sarà sulla scrivania del Ministro una documentazione specifica per capire come accompagnare le platee dei disoccupati per la formazione ed il lavoro rispetto le indicazioni emerse nelle numerose interlocuzioni e tavolo interistituzionali – spiegano in una nota i disoccupati – 124 milioni del programma Gol, Garanzia occupabilità dei lavoratori, 341 Milioni di euro fondi del Pnrr già conquistati relativi ai piani urbani integrati che vede protagonisti 50 Comuni dell’ex Provincia, aziende come la Sapna che necessitano di personale, bandi e concorsi per Asia per oltre 600 spazzini senza risolvere nel frattempo le vertenze storiche dei disoccupati, utilizzo dei percettori di Reddito senza contratti e senza contributi, alimentando precarietà e sfruttamento. Stiamo crescendo, in centinaia e centinaia, non permetteremo tutto questo!“

Ciro Crescentini