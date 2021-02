Napoli, incendio in un appartamento: 2 morti nel quartiere di Fuorigrotta

Il grave incidente è avvenuto stamattina alle 5

Due persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in un incendio in un appartamento a Napoli. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5 di stamani in via Mercantini, quartiere Fuorigrotta, per l’incendio dell’abitazione al quinto piano di un edificio di sei piani. Rinvenuti i corpi senza vita di due persone, mentre una terza risulta gravemente ustionata. Le vittime si chiamavano Mario e Anna Schiano ed erano fratelli, rispettivamente di 93 e 72 anni. Ricoverato presso l’ospedale Cardarelli il figlio 46enne dell’uomo, Dario, che ha riportato gravi ustioni. L’incendio sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di una stufa elettrica.