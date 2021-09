Napoli, il candidato sindaco dei 5 stelle storici censurato e ignorato dai giornali e Tv

Assurdo e incredibile atto antidemocratico

“I giornali e le TV non invitano noi di Napoli in movimento NO ALLEANZE perchè temono che gli altri candidati possano fare brutta figura in un confronto pubblico, questa è l’unica spiegazione che riesco a darmi” – ha sottolineato in una nota Matteo Brambilla consigliere comunale uscente e candidato alla carica di Sindaco alle prossime elezioni a Napoli. “Si sta raccontando alla città una storia non vera facendo apparire sempre e solo gli stessi candidati – prosegue Brambilla – quali interessi si nascondono dietro questa operazione di oscuramento nei miei confronti? La democrazia vuol dire confronto, e qui a Napoli sembra sia sospesa – poi aggiunge – ai miei avversari in questa campagna elettorale chiedo un minimo di fair play e di rifiutare i confronti senza la presenza di tutti i candidati alla carica di sindaco”.