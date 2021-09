Napoli, Repubblica e Il Mattino ignorano il candidato sindaco Brambilla. Protesta davanti al Sannazzaro

I quotidiani continuano a non invitare l’esponente dei 5 Stelle Doc.

I quotidiani “La Repubblica” e “Il Mattino” continuano a ignorare e snobbare Matteo Brambilla, candidato sindaco di “Napoli in Movimento – No Alleanze”, la lista dei Cinque Stelle Doc. Il consigliere comunale non viene sistematicamente invitato ai dibattiti e ai confronti con gli altri candidati. Decisioni che non tengono conto della par condicio ovvero dell’insieme di regole che hanno lo scopo di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità dei mezzi d’informazione.

Questa sera Brambilla ha protestato davanti al Teatro Sannazzaro in occasione di un confronto tra Antonio Bassolino, Alessandra Clemente e Catello Maresca organizzato dalla redazione di Napoli de “La Repubblica”.

“Sono fuori al Teatro Sannazaro in forma di protesta: oggi è stato organizzato un confronto tra i candidati a sindaco di Napoli e ancora una volta non mi hanno invitato a partecipare. Se la cantano e se la suonano tra di loro. Se gli altri candidati tengono alla democrazia e vogliono essere coerenti si alzino ed escano fuori, adesso” – ha evidenziato Matteo Brambilla.

CiCre