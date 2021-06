Napoli, i vantaggi della Borsa lavoro per le imprese e gli operai edili

Collegamento con i Centri per l’Impiego che istituzionalmente gestiscono la domanda e l’offerta lavorativa,

La Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN.it) è il sistema di servizi, completamente gratuiti nata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni. BLEN.it è finalizzato a valorizzare la professionalità del lavoratore, quindi sia a trovargli una buona occupazione, sia ad accompagnarlo durante tutto il suo percorso di vita professionale attraverso una formazione erogata in modo adeguato e in tempo reale.

Obiettivi prioritari del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 21 maggio presso gli uffici dell’Acen tra Anpal Servizi spa, il Centro Formazione e Sicurezza (Cfs) di Napoli, la Cassa Edile di Napoli, Acen e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Napoli. Il protocollo intende favorire, alimentare l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro edile nel capoluogo campano tramite la Borsa del Lavoro Edile Nazionale.

CHE VANTAGGI OFFRE – La Borsa Lavoro offre importanti vantaggi sia per i lavoratori in cerca di buona occupazione, sia per le imprese in cerca di manodopera sempre più qualificata; infatti, agevolando i contatti tra chi offre e chi cerca un impiego, BLEN.it si rivela uno strumento fondamentale per favorire le dinamiche nell’ambito del mercato del lavoro; facilitando l’ingresso, la permanenza o il reinserimento occupazionale nel settore edile. Più specificatamente, l’iscrizione permette agli utenti di accedere ad una serie di servizi avanzati per l’incontro tra la domanda e l’offerta e l’aggiornamento professionale, creando, inoltre, un collegamento con i Centri per l’Impiego che istituzionalmente gestiscono la domanda/offerta lavorativa, le attivazioni di stage e le assunzioni di personale in mobilità o in liste protette.

