Napoli, i privilegi della casta: tamponi gratis ai consiglieri comunali

Mentre i cittadini napoletani per fare un tampone aspettano dalle 4 alle 6 ore in fila davanti alle farmacie sborsando 15 euro, spesa notevole per i ceti popolari e indigenti, ai consiglieri e assessori comunali sono stati forniti i tamponi gratis.

Le somministrazioni sono state effettuate nella mattinata di ieri nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, in vista della odierna riunione del Consiglio comunale. Presente una unità mobile dell’Asl Napoli 1 Centro disponibile per l’effettuazione di tamponi molecolari.

La misura è stata disposta prendendo atto “delle mutate condizioni relative alla diffusione del Covid e delle conseguenti, nuove, disposizioni normative anche in merito all’effettuazione dei tamponi molecolari“, si legge in una nota inviata ai consiglieri e al personale di supporto a firma della presidente del consiglio Enza Amato(partito democratico).

La sfacciataggine di un ceto politico e di una classe dirigente barricata a difesa dei privilegi di casta. Vergogna.

CiCre

(Foto copertina, Velia Cammarano Ufficio Stampa Comune di Napoli)