Napoli, i disoccupati assediano la Regione: “Subito un piano per il lavoro”

Disattesi gli impegni assunti con i senza lavoro

Ancora in piazza disoccupati del “movimento di lotta 7 novembre aderenti al sindacato indipendente Si Cobas”. Oggi circa 200 senza lavoro hanno promosso un presidio di lotta davanti alla sede della Regione Campania, in via Santa Lucia a Napoli e non sono mancati momenti di tensione con le forze dell’ordine.

I manifestanti hanno chiesto al governo regionale di rispettare gli impegni presi per l’attivazione di un piano per il lavoro individuando collocazioni lavorative nell’ambito della valorizzazione del patrimonio, delle aree a verde e del decoro. Stando agli accordi assunti con le istituzioni locali e nazionali dovevano essere pubblicati bandi e introdotte clausole sociali. Impegni puntualmente non mantenuti.

Ciro Crescentini