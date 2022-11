Napoli, gli avvocati lanciano una petizione per un’assemblea: “chiediamo chiarezza sulle somme detratte dalle casse del Consiglio dell’Ordine” 

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Al fine di avere delucidazioni sulle somme detratte dalle casse del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli si convoca l’assemblea generale degli iscritti, con il minimo di 1300 sottoscrizioni, atteso che nonostante le varie istanze l’attuale composizione del COA Napoli non intende rendere notizie trasparenti ed offrire i dovuti chiarimenti all’avvocatura napoletana.

La convocazione si rende necessaria con il seguente OdG:

1) Chiarimenti sulle cause, entità e modalità di ripianamento del debito di circa 1.100.000,00 euro a carico del COA Napoli, edito a notizia della stampa.

2) Indicazione dei revisori dei conti nominati e criteri di scelta adottati per la nomina.

3) Deliberazione sull’adozione delle misure contabili e patrimoniali da adottare a carico del COA e deliberazione sullo scioglimento del COA.

4) Varie ed eventuali.

Al raggiungimento di almeno 1300 sottoscrizioni, pari a poco di un 1/10 degli iscritti, entro e non oltre giorni 15 di calendario dalla pubblicazione della presente petizione, si inviteranno i sottoscrittori virtuali a procedere alle autenticazioni delle sottoscrizioni dei petendi in data e luogo da concordarsi, senza ritardo alcuno, come da Regolamento in vigore e da DM n. 156/2016.