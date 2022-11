Maltempo, frana a Casamicciola: morta una donna. Ritrovati 8 dispersi

Evacuate 200 famiglie. Circa 10 persone mancano ancora all’appello

Il maltempo ha devastato l’isola d’Ischia, causando allagamenti, trasformando le strade in fiumi di fango. A Casamicciola Terme una frana travolto diverse auto in sosta, trascinandole fino al mare. Una vittima accertata finora. E’ una trentenne originaria dell’Est europeo. Lo ha comunicato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, precisando che sono stati ritrovati 8 dispersi e che ne mancano all’appello circa dieci. “Al momento c’è la segnalazione di un ferito, però con trauma di non particolare rilievo”, ha aggiunto.

I sindaci ai cittadini: “Non uscite dalle abitazioni” – Il commissario straordinario di Casamicciola Terme e i sindaci di Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno e Procida hanno emanato un’ordinanza collegiale diretta ai cittadini con la quale chiedono di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso.

Trovato il corpo di una donna – I soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna non ancora identificata in piazza Maio, a Casamicciola Terme. La donna, il cui volto non è riconoscibile, è stata travolta dalla colata di fango e ha perso la vita.

De Luca chiede lo stato di emergenza – “La Regione Campania ritiene necessario chiedere lo stato di emergenza per l’isola di Ischia e i territori colpiti da questi eventi atmosferici disastrosi”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, esprimendo il proprio ringraziamento “alla protezione civile, alle forze dell’ordine, ai volontari e al personale sanitario per l’impegno profuso”.