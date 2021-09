Napoli, flop di Conte: il portavoce grillino snobbato dai cittadinidi Fuorigrotta

Solo giornalisti, poliziotti e alcuni galoppini al mercatino di Fuorigrotta

Solo giornalisti, poliziotti e alcuni galoppini hanno accolto l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte al mercatino della Canzanella, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Il portavoce dei grillini è stato snobbato dai cittadini.

I militanti di Napoli in Movimento

Al mercatino della Canzanella, nel quartiere Fuorigrotta, c’ erano anche i militanti storici e coerenti del M5S che hanno promosso la lista “Napoli in Movimento-No Alleanze candidando il capogruppo comunale uscente Matteo Brambilla: “Hanno cancellato l’ idea della democrazia diretta – ha detto Brambilla – solo due anni fa, attivisti ed eletti in una assemblea all’ Hotel Ramada, bocciarono l’ ipotesi dell’ alleanza con De Luca, oggi il M5S è alleato con lui, con Mastella, e con Renzi” “Pensiamo ad una casa comune per tutti i dissidenti del Movimento 5 Stelle, che i moltiplicano in tutta Italia – ha aggiunto Brambilla – e che dovrebbe concretizzarsi dopo le elezioni amministrative”. Tra i principali interlocutori dei pentastellati storici c’ è ancora Alessandro Di Battista. “Deciderà probabilmente ad Ottobre – ha detto il candidato di “Napoli in Movimento-No alleanze – finora ha dovuto concludere impegni di lavoro, ma non rientrerà nel M5S”. Non escluso anche un rapporto con Davide Casaleggio