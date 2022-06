Napoli, entro il 25 giugno bando per assunzioni in Asia. Maresca: “circolano voci di compravendita dei posti”

Moduli da compilare sul sito aziendale e del Comune di Napoli

Partono le procedure per le nuove assunzioni in ASIA, azienda ambientale del Comune di Napoli: entro il 25 giugno sarà pubblicato il bando sul sito www.asianapoli.it e sul sito del Comune di Napoli. E’ quanto deciso durante il Consiglio di Amministrazione della società che si è svolto oggi a Palazzo San Giacomo alla presenza dell’amministratore unico di ASIA Domenico Ruggiero e dell’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Paolo Mancuso, su delega del sindaco Gaetano Manfredi.



“Abbiamo rispettato i tempi per i passaggi fondamentali utili a rafforzare il servizio di igiene urbana che necessita di maggiore personale per migliorare la pulizia in ogni quartiere”, ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi.

Catello Maresca

In merito alle assunzioni in Asia è intervenuto il consigliere comunale dell’opposizione Catello Maresca. “Vigileremo affinchè la procedura sia trasparente ed il concorso pulito – ha sottolineato Maresca – Già circolano in città voci più o meno incontrollate di centri di gestione e compravendita di posti. E in genere dietro le voci c’è sempre qualcosa di vero. Allerteremo in via preventiva le autorità competenti, affinchè la selezione sia regolare e trasparente. Ci sono tante aspettative rispetto ai nuovi assunti e dovranno essere persone capaci e volenterose – ha concluso Maresca – Non ci sarà spazio per raccomandati e gente che pensa di poter comprare posti di lavoro“.