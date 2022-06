Governatore De Luca sulla guerra in Ucraina: “Il Papa ha ragione, la Nato non è innocente”

“Il Pontefice è un uomo coraggioso, è la voce di miliardi di esseri umani che non si riconoscono in forme di neocolonialismo.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca condivide le ultime dichiarazioni di Papa Francesco sulla guerra. Durante la presentazione del suo libero a Salerno, De Luca non ha usato mezzi termini sulla Nato e l’Ucraina.

“Credo che Papa Francesco sia un uomo e un testimone spirituale di grandissima autorità , di grandissimo coraggio – ha detto il presidente della Regione Campania – Credo che questo coraggio gli derivi dal fatto che sia argentino. Probabilmente se fosse stato un europeo non avrebbe parlato con tale chiarezza. E’ argentino, cioè parte di quei tre/quarti o tre/quinti dell’umanità che sono fuori dall’Europa e non concepiscono questa egemonia europea”.

De Luca ha aggiunto: “Papa Francesco è anche la voce di questi miliardi di esseri umani che non si riconoscono in forme di neocolonialismo. Papa Francesco dice parole chiare, condanna ovviamente l’invasione dell’Ucraina, condanna le aggressioni ma invita tutti a non leggere il mondo in termini di buoni e cattivi perchè di buoni al 100% non ce ne sono. Mi sono permesso di dire io che c’è un colpevole certo che è la Russia ma non ci sono innocenti e men che meno la Nato”