Napoli, Emilio Fede arrestato per evasione

Il giornalista accusato di aver lasciato Milano senza l’autorizzazione del giudice di sorveglianza

Emilio Fede arrestato per evasione a Naploli. Come rivela l’edizione online del Roma, L’ex direttore del tg4 era appena arrivato da Milano per festeggiare con la moglie Diana De Feo il suo 89esimo compleanno. Secondo la ricostruzione la coppia si trovava in un ristorante del lungomare, quando sei carabinieri sono entrati nel locale, invitando Fede a rientrare in albergo. Per l’accusa, ha lasciato la sua abitazione di Milano senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, dovendo scontare altri 4 anni di servizi sociali, dopo la condanna per favoreggiamento della prostituzione nel processo Ruby.