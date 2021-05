Napoli, è ufficiale: il manager delle Coop rosse candidato a sindaco

Promossa una raccolta firme e una campagna pubblicitaria mirata. Affissi 100 mega manifesti

E’ ufficiale. Sergio D’Angelo si candida a sindaco di Napoli. Il fondatore e presidente del gruppo Gesco, commissario straordinario Abc ed ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, componente della giunta del sindaco uscente Luigi de Magistris tra il 2011 e il 2013, ha annunciato la discesa in campo durante un incontro trasmesso sulla pagina Facebook.

Ad oggi sono quindi tre i candidati che hanno ufficializzato la propria candidatura a Napoli: la scelta di D’Angelo segue infatti quella dell’assessora uscente Alessandra Clemente e dell’ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino.



In favore della candidatura di D’Angelo era stata promossa anche una raccolta firme a sostegno della sua candidatura. Sono oltre 3 mila le sottoscrizioni già raccolte. Organizzata anche una massiccia campagna pubblicitaria, affissi circa 100 mega-manifesti per le strade cittadine.

“Non è stata una decisione semplice – ha spiegato D’Angelo – sia perchè non mi appartengono le fughe in avanti sia perchè sono un convinto sostenitore, ancora adesso, della necessita’ di una vera unita’ tra tutte le forze democratiche e progressiste“.

“Ringrazio tutti quelli che in questi mesi hanno continuato ad insistere per convincermi. Sono, e resto, convinto che sia necessario una vera unita’ tra tutte le forze democratiche e progressiste della città – ha sottolineato il neocandidato sindaco – Ho atteso che la “politica tradizionale” desse risposte concrete, ma ho atteso invano. Napoli e’ stata lasciata sola nel momento piu’ difficile. Per questo ho deciso di rompere gli indugi e proporre un progetto inclusivo, aperto, che sia in grado di coinvolgere e appassionare le napoletane e i napoletani e che abbia un obiettivo chiaro, semplice e realizzabile: migliorare radicalmente la qualità della vita dei cittadini e nei prossimi giorni elenchero’ le iniziative che metteremo in campo”.