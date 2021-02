Napoli, disoccupati occupano l’ispettorato del lavoro: “Loro Draghi? Noi leoni”

I senza lavoro chiedono progetti finalizzati per l’occupazione

L’ispettorato del lavoro di Napoli occupato dai disoccupati. Blocco stradale in Via Marina. “Loro Draghi, noi leoni” “A tutte le istituzioni, vedete quello che dovete fare. Noi continuiamo fino a risposte. Avanti tutta”, sono stati gli slogan scanditi dai senza lavoro partenopei appartenenti al Movimento di Lotta 7 Novembre

La situazione occupazionale in Città è drammatica. “Una valanga di disoccupati storici, giovani disoccupati che sopravvivono e svolgono lavori occasionali, si sommano con i lavoratori precari a cui non sono stati rinnovati i contratti ed i lavoratori colpito da provvedimenti disciplinari in attesa dello sblocco dei licenziamenti – sottolinea in una nota il Movimento – Oggi in piazza nuovamente centinaia di disoccupate e disoccupati hanno ribadito con forza che vogliamo risposte concrete e sappiamo che non saranno frutto di concessione dei padroni e di chi ci governa. Vogliamo far partire immediatamente attività e progetti utili per i nostri quartieri, città e territori e che diano un salario ai proletari che lottano“