Napoli, disoccupati in piazza:”Questo Natale lo festeggiano solo i padroni”

Morti sul lavoro, disoccupazione, carovita, aumento delle bollette. Un pesante attacco alle condizioni di vita di centinaia di migliaia di persone

Questa sera i disoccupati hanno invaso le vie dello shopping di Napoli. Un corteo di senza lavoro del “Movimento 7 Novembre” ha promosso un corteo per consegnare al governo, tramite la Prefettura, alcuni “pacchi natalizi” con la scritte ‘lavoro’, salario minimo, blocco degli sfratti, tamponi gratis, sicurezza sul lavoro e sanità garantita per tutti.

momenti di tensione con la polizia



”Questo – si legge in un volantino – sarà un altro Natale dove ad arricchirsi saranno solo i padroni come Luigi Gubitosi, il manager Tim che ha avuto come buonuscita quasi 7 milioni di euro quanto un operaio guadagnerebbe in 350 anni di lavoro”.



”Siamo dinanzi ad un nuovo incremento dei contagi e delle terapie intensive – denunciano di disoccupati – a dimostrazione che il vaccino da solo non basta, che il Green Pass è uno strumento che ha nulla a che vedere con la tutela della salute nei luoghi di lavoro e con un sistema sanitario distrutto da decenni, senza che si potenzi la sanità territoriale”.



Il corteo con i disoccupati ha attraversato via Toledo e la Galleria Umberto prima di raggiungere il palazzo della Prefettura in piazza del Plebiscito, chiuso al sopraggiungere dei manifestanti, dove sono stati lasciati i pacchi per il Governo. Alcuni momenti di tensione con le forze dell’ordine per la manifestazione, non autorizzata; a quanto si è appreso uno dei dimostranti sarebbe stato condotto in questura