Napoli, De Luca rifiuta di incontrare gli operai Whirlpool: blocco stradale sul lungomare

Grave clima di tensione

Tensione in via Santa Lucia, sede del governo regionale della Campania. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha rifiuto di incontrare gli operai della Whirlpool di Napoli e una delegazione sindacale. Dura la reazione dei lavoratori: corteo sul lungomare di Napoli e blocco stradale in via Nazario Sauro. Il comportamento del governatore ha alimentato un grave clima di tensione. Una tensione stemperata grazie al lavoro di mediazione dei dirigenti della Digos e della Questura. Un gruppo di lavoratori e di sindacalisti sarà ricevuto dall’assessore al lavoro Antonio Marchiello.

DE LUCA POCO SENSIBILE ALLA VERTENZA – “Dopo il blocco dell’autostrada di ieri anche oggi siamo in piazza a manifestare insieme ai lavoratori della Whirpool di Napoli. La nostra richiesta di essere ricevuti dal governatore anche oggi viene disattesa. Questo è un ulteriore mancanza di attenzione e di sensibilità dimostrata dal governatore e dalla sua giunta regionale”. E’ quanto affermano i segretari generali della Fim Cisl Campania e Napoli Raffaele Apetino e Biagio Trapani “Noi come Fim insieme alla CISL ed alle altre organizzazioni non lasceremo soli un secondo i lavoratori e le lavoratrici della Whirpool di Napoli. Bisogna fare presto – aggiungono – il 1 Luglio l’azienda avvierà la procedura di licenziamento per i 356 lavoratori di Napoli non possiamo assistere ad un altro strappo di occupazione nella nostra regione dove ogni posto di lavoro è un presidio di legalità“

(seguiranno aggiornamenti)