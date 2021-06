Napoli, D’Angelo replica a de Magistris: “Non ritiro la mia candidatura”

L’esponente di ‘Napoli Coraggiosa’ pronto al confronto sui problemi reali della Città

Il candidato sindaco di Napoli Coraggiosa Sergio D’Angelo respinge al mittente la provocazione di Luigi de Magistris che ipotizzava una sua rinuncia alla corsa per Palazzo San Giacomo. “Il sindaco di Napoli si è detto certo del ritiro della mia candidatura: a me sembra una discussione surreale” – ha sottolineato D’Angelo. “Se ci sono quattro candidati diversi nello stesso campo – dice D’Angelo – E’ per la diversità e la distanza delle loro proposte politiche. Il confronto deve riguardare gli obiettivi per la città , come centrarli e con chi farlo. Io non ho l’ossessione di dover essere candidato, ma sono preoccupato per la città: se de Magistris, o piuttosto Manfredi ma anche Bassolino intendessero verificare se le distanze fra le proposte fossero riducibili, io sono disponibile a farlo. Ovviamente, non sono interessato a utilizzare la destra e gli argomenti della destra per poter vincere”.