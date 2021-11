Napoli, consiglio comunale approva il bilancio consolidato ma è necessaria una svolta

Il primo cittadino: “In questa fase non c’è nessuna ipotesi di privatizzazione delle aziende partecipate”

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio consolidato con 30 voti a favore. La votazione è stata eseguita per appello nominale. Hanno espresso voto contrario le forze di centrodestra (7 voti) guidate da Catello Maresca, mentre Antonio Bassolino e Toti Lange (Gruppo Misto) si sono astenuti.

”Sono molto fiducioso che tutti i parlamentari di qualsiasi parte politica sosterranno questo intervento che è indispensabile” – ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando le dichiarazioni espresse da alcuni parlamentari di Forza Italia rispetto all’impegno a sostegno del Patto per Napoli. ”Noi dobbiamo fare un patto per i napoletani – ha aggiunto il sindaco – la città ha bisogno di un intervento altrimenti non siamo in grado di poter amministrare, di poter dare delle risposte alla città . Noi dobbiamo dare una svolta, far ripartire la città dopo anni molto complicati e per farlo abbiamo bisogno di un’azione complessa e integrata che però deve partire da un intervento statale: non c’è altra soluzione”.

Manfredi ha escluso per il momento qualsiasi ipotesi di privatizzazione delle aziende partecipate. “Non c’è nessuna ipotesi di privatizzazione in questa fase. Adesso è il momento in cui bisogna lavorare, il resto sono parole” – ha puntualizzato Manfredi – I revisori hanno sottolineato una serie di criticità e quello delle partecipate – ha sottolineato ancora il primo cittadino – E’ uno dei temi, però voglio tranquillizzare i lavoratori: qua si parla di privatizzazioni, ma noi dobbiamo parlare di efficientamento“.