Napoli, consiglieri M5s: “Nessuna alleanza con chi ha lasciato la Città in ginocchio”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota firmata dai consiglieri comunali e di municipalità

Da giorni assistiamo sulla stampa al toto nomi per il prossimo Sindaco di Napoli e a fantasiosi accostamenti con altre forze politiche. Come Movimento 5 Stelle di Napoli intendiamo chiarire che il nostro percorso, verso le elezioni comunali del 2021, sarà in linea con i principi del MoVimento 5 Stelle e con la storia dell’attivismo napoletano.



Innanzi tutto ribadiamo che restiamo fedeli alla regola dei due mandati e che i portavoce eletti a qualsiasi carica, devono completare il proprio mandato ricevuto, senza candidarsi ad altre competizioni elettorali durante il proprio mandato.



Noi siamo alternativi agli altri partiti e movimenti, e siamo quindi incompatibili con coloro che hanno amministrato Napoli negli ultimi trent’anni, lasciando in eredità, ai cittadini di Napoli, una città in ginocchio. Per questo riteniamo che non ci siano le condizioni per possibili alleanze con i partiti tradizionali, mentre siamo aperti ad un confronto su temi e programmi con liste civiche reali e non costituite ai soli fini elettorali.



Da circa un anno, prima in presenza e poi in videoconferenza, stiamo tenendo gli incontri de “La Napoli che Vogliamo”, nei quali cittadini, attivisti e portavoce stanno scrivendo il programma, che resta il nostro unico leader. A questi incontri sono invitati tutti i cittadini napoletani e le associazioni, non coinvolte in quel passato amministrativo, che hanno voglia di contribuire ad immaginare e realizzare insieme a noi la Napoli dei prossimi 5 anni, per costruire un programma forte e condiviso per le elezioni comunali del 2021.



Siamo persone in MoVimento che sognano di rendere la propria città vivibile, con una amministrazione che abbia come obiettivo il benessere di tutti i cittadini. Per collegarsi e discutere con noi basta andare sulla pagina facebook del Movimento 5 stelle di Napoli dove potrete trovare le date ed i link per partecipare.

Matteo Brambilla, Marta Matano, Fabio Greco, Fabrizio Catanzano Immacolata Formisani, Simone Natullo, Pasquale Longobardi,

Mario Stoccuto, Lidia Vecchione, Stefano Capizzi, Salvatore Morra