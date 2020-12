Gravi danni agli esercizi della Galleria Marconi

Un boato squarcia la notte a Casoria, gettando nel panico molti cittadini. Un’esplosione devasta la Gallerie Marconi, centro commerciale nell’omonima via. Numerose saracinesche divelte. La deflagrazione è udita a lunga distanza. A chiamare i soccorsi sono i residenti. Al momento non si registrano danni a persone. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Non si esclude alcuna pista.

(Foto Lucci Daniela/Fb)