Napoli, completati lavori Galleria Vittoria. Clemente: “Impegno mantenuto”

Riconsegnate questo pomeriggio da Anas al Comune di Napoli le aree della galleria Vittoria, a seguito dell’ultimazione dell’intervento di manutenzione straordinaria eseguito in aderenza con il cronoprogramma, per un investimento complessivo di 2 milioni di euro, secondo quanto stabilito da specifica convenzione.

A seguito dei lavori di nuova pavimentazione da parte del Comune all’interno della galleria, Anas ha provveduto al riposizionamento dei new jersey e ha completato quest’oggi le relative operazioni di pulizia, completando anche la smobilitazione dei baraccamenti di cantiere, necessari durante l’esecuzione dei lavori.

Dopo la necessaria attestazione da parte della Procura della Repubblica in merito al ripristino della sicurezza e alla rimozione dei pericoli, il Comune di Napoli provvederà, con apposita ordinanza, alla riapertura al traffico della galleria.

Alessandra Clemente

Sul completamento dei lavori è intervenuta l’ex assessora Alessandra Clemente. “I 120 giorni previsti per i lavori della Galleria Vittoria sono stati rispettati!Un lavoro complesso su un’opera imponente,in un momento di eccezionale gravità vissuto dalla città, grazie allo sforzo profuso dalla precedente Amministrazione. In queste ore il passaggio di cantiere da Anas al Comune. Ci ho messo la faccia prima. Ci metto la faccia ora. Impegno mantenuto. Ora auspichiamo tutti l’apertura in tempi rapidi ed il lungomare libero (senza passi indietro) dalle auto!”