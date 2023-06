Napoli, chiusa “Casa di Nonna Rosa” la struttura dove maltrattavano gli anziani

Provvedimento assunto dall’Asl Napoli 1

L’Asl Napoli 1 ha sospeso le attività di “Casa di Nonna Rosa” la struttura per anziani di corso Vittorio Emanuele a Napoli finita nel mirino delle indagini della Procura della Repubblica di Napoli: 7 operatori socio sanitari sono stati arrestati per maltrattamenti, continuati e pluriaggravati, in danno di persone affidate alla loro cura e vigilanza.



La struttura è stata sospesa dai competenti uffici dell’Asl per gravi carenze igienico sanitarie. I 15 pazienti presenti nella struttura sono stati tutti trasferiti da personale medico specialistico: due di questi sono stati portati all’Ospedale del mare per condizioni di salute precarie; uno è stato accompagnato nel residence dello stesso nosocomio messo a disposizione dall’Asl; e gli altri 12 sono stati trasferiti nelle abitazioni dei loro congiunti.



I carabinieri della compagnia Napoli Centro, supportati dai colleghi del Nas, hanno rinvenuto e sequestrato alcuni farmaci scaduti ed altri privi di tracciabilità. Sequestrata anche diversa documentazione per i successivi accertamenti.