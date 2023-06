Pompei, presentazione di “Furori Azzurri”

La presentazione del libro di Christophe Mourey chiude la mostra “Maradona, il genio ribelle”

L’appuntamento

Si terrà sabato 10 giugno 2023 alle ore 11:00 presso il Museo Temporaneo d’Impresa in piazza Bartolo Longo a Pompei la presentazione del libro di Christophe Mourey, con prefazione di Maurizio de Giovanni e testi di Paquito Catanzaro, Furori Azzurri (Edizioni Mea) che chiuderà la mostra Maradona, Il Genio Ribelle, una speciale esposizione dedicata al Pibe de Oro, che raffigura alcuni dei momenti più importanti e felici del periodo in cui Diego Armando Maradona visse a Napoli.

I partecipanti

Interverranno con l’autore il Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pompei Vincenzo Mazzetti, gli ex azzurri Ruud Krol, Gianni Improta e Roberto El Pampa Sosa, lo scrittore e giornalista Angelo Forgione.

Ruud Krol-Gianni Improta-Roberto El Pampa Sosa

Modereranno l’incontro Franco Simeri (Speaker, giornalista, conduttore e autore radio-tv, Edizioni MEA) e Geltrude Vollaro (Giornalista, Edizioni MEA).

Il libro

Napoli si tinge di azzurro nel vivere il sogno dello Scudetto. L’artista francese Christophe Mourey celebra il grande amore partenopeo per il calcio con un’accattivante raccolta di disegni. Furori azzurri propone i ritratti dei volti esultanti dei calciatori della squadra del Napoli di oggi a confronto con quelli degli atleti che trentatré anni fa condussero la città all’indimenticabile trionfo. In copertina chiaramente Lui, Diego Armando Maradona, l’inimitabile Pibe de Oro, da generazioni il cuore pulsante del culto calcistico napoletano. Il volume è arricchito dalla prefazione di Maurizio de Giovanni e da brevi testi di Paquito Catanzaro. L’arte e la parola rendono omaggio all’euforia, al furore e al calore di una squadra eccellente che rappresenta un’altra declinazione del celebre Oro di Napoli. L’estro artistico di Mourey canta un appassionato inno agli azzurri che i tifosi napoletani supportano con la dedizione e l’entusiasmo di una profonda fede calcistica.

Christophe Mourey

Nel 2009 Christophe Mourey realizza il suo primo libro Napoli Euforika – Il cuore, pubblicato dalla casa editrice Tullio Pironti. Si tratta di una raccolta di 200 disegni realizzati fra il 2004 e il 2009. La parola Euforika è stata una scelta non casuale, ma accuratamente studiata e selezionata per rivelare la reale intenzione dell’autore, ossia descrivere come in fondo l’euforia sia di Napoli e Napoli sia euforika nel senso greco dell’io porto bene. Euforika intesa come compenetrazione di anima e corpo, di sostanzialità e determinazione, di un moto indotto dalla ribellione che tanto caratterizza la città. È questa una parentesi necessaria da aprire per poter comprendere pienamente la collezione di opere su Napoli di Mourey. Diplomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Rouen in Francia, disegna incessantemente tentando di ricalcare l’identità dell’humus che rappresenta non solo espressivamente, ma con un’attenta ricostituzione dell’oggettività, della visione in un’ottica socioculturale.

“In questa collezione non poteva mancare il Napoli. Furori Azzurri ritrae il calciatore al culmine dell’emozione: l’urlo. Da questo istante preciso scaturisce una totale liberazione che fa volare il giocatore al di là di tutto, Questo grido puro, bello, istintivo tocca il sublime: si rinasce“.