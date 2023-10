Al Teatro Sala Keys prosegue la rassegna Cilento festival-Pollica

Per la 3^ edizione della manifestazione dedicata al compianto Sindaco pescatore continuano gli appuntamenti musicali e teatrali

Al Teatro Sala Keys, per la 3^ edizione del Cilento festival-Pollica, Caroline Pagani porta in scena Mobbing Dick. La rassegna è dedicata ad Angelo Vassallo. Lo spettacolo, che ha vinto numerosi premi, racconta con ironia e sarcasmo le difficoltà delle donne artiste nel mondo del lavoro. L’attrice interpreta una serie di personaggi femminili shakespeariani erotici, ma si scontra con un regista porno che la umilia e la degrada. Tra realtà e finzione, la protagonista vive un’esperienza surreale e drammatica. Riuscirà a resistere alla violenza del sistema? Lo scopriremo il 28 ottobre 2023 al Teatro Sala Keys, dove il pubblico potrà assistere a questa originale commedia.

A novembre Francesco Montanari con Play House

Invece, Francesco Montanari, l’attore romano noto per il suo ruolo nella serie Romanzo criminale, sarà protagonista di Play House. Uno spettacolo teatrale che racconta la vita di coppia tra amore e conflitto. Lo spettacolo, diretto e interpretato dallo stesso Francesco Montanari, andrà in scena il 9 novembre 2023, sempre al Teatro Sala Keys di Pollica. In 13 scene, Montanari sul palco porta Katrina e Simon, due personaggi che si amano, si annoiano, si tradiscono, si litigano e si riconciliano. Ma chi sono veramente Katrina e Simon? Sono una coppia reale o solo due attori che recitano una parte? Il pubblico sarà coinvolto in un gioco di specchi tra realtà e finzione, tra comicità e dramma.

Il tenore Francesco Formicola con Nuovo concerto per voci single

Successivamente, l’11 novembre 2023, il Teatro Sala Keys ospiterà Nuovo concerto per voci single, uno spettacolo musicale con la voce recitante di Girolamo Marzano e il tenore Francesco Formicola. Si tratta di un omaggio al teatro e alle sue diverse espressioni: prosa, musica e canzoni. Il repertorio spazia da Brecht a Eduardo, da Viviani a Karl Valentin, con brani tratti da opere di questi e altri autori.

“E’ un format che abbiamo creato lo scorso anno nella seconda edizione del festival e che, mutando i contenuti, ripetiamo in questa occasione, contando di farne uno ogni anno“, ha dichiarato il Direttore artistico, Girolamo Marzano.