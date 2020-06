Napoli, bimbi e mamme protestano:”meno wi-fi, più maestre.Ecco la scuola e vogliamo”

La lotta contro il forzato isolamento domiciliare

“Meno wi-fi e più maestre“. E’ con questa richiesta che i bimbi dell’istituto elementare Casanova di Napoli, riunitisi con le loro mamme dopo mesi di lezioni on-line, hanno voluto festeggiare l’ultimo giorno di scuola.

Ad organizzare l’incontro il gruppo social ‘Fuori dagli schermi’ che durante il lockdown ha promosso numerose iniziative denunciando il pericolo per i bimbi dovuto al forzato isolamento domiciliare. ”L’anno scolastico che ci lasciamo alle spalle – spiegano i promotori sulla loro pagina Facebook – è stato un anno diverso, difficile per tutti, ma per gli studenti in modo particolare. Non è questa la scuola che vogliamo e che ci manca. Non accetteremo, a settembre, la didattica a distanza come soluzione, non accetteremo di non essere ascoltati, faremo attenzione e ci prenderemo cura di noi stessi e degli altri, e lo faremo insieme e in libertà. Per questo abbiamo deciso di chiudere in bellezza incontrandoci e salutandoci in sicurezza”.