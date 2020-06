Napoli, barbiere di Chiaia ferito a forbiciate da cliente

Colpito alle spalle, è finito al pronto soccorso: guaribile in 15 giorni

Autore del ferimento un cliente in attesa. A Napoli, alle 13.15 circa, ferito a colpi di forbice il titolare di una barberia in via san Pasquale a Chiaia. A colpirlo alle spalle un 29enne.

Il titolare della barberia è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Dopo qualche ora è stato dimesso, e ritenuto guaribile in 15 giorni. Non ha ritenuto opportuno denunciare il giovane, affetto da alcuni problemi. I Carabinieri della Compagnia Napoli centro lo hanno però denunciato all’autorità giudiziaria, per le valutazioni del caso. Intanto, è stato sottoposto a Tso, ed è ora ricoverato in ospedale.