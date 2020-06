Campania, il centro destra punta ad un candidato unitario. Spuntano i nomi di Cosenza e Trombetti

Intesa nei prossimi giorni

Il centrodestra non ha ancora scelto il candidato alla presidenza delle giunta regionale della Campania in grado di sfidare Vincenzo De Luca. Continuano le discussioni ed i contrasti interni e fa fatica a trovare un nome ‘unitario’, gradito a tutti. Il leader della Lega Matteo Salvini continua a bocciare l’ex Presidente della Regione Stefano Caldoro e si sarebbe dichiarato contrario anche all’ex commissario Agcom Antonio Martusciello. Nelle ultime ore sono circolati altri nomi. La vice presidente della Camera Mara Carfagna e la Lega sponsorizzano Paolo Russo, deputato e coordinatore di Forza Italia della Città metropolitana di Napoli e provano a lanciare alcune candidature che non sarebbero in grado di unire adeguatamente la coalizione di centro destra: Angelo Pisani di Noi Consumatori e Alexandros Tomasos imprenditore del gruppo TTT Lines, Michele Pontecorvo del gruppo Ferrarelle. Stando ai soliti bene informati, Stefano Caldoro sarebbe disponibile a fare un passo indietro solo se venisse scelto un candidato da una rosa di esponenti della società civile, in primis Guido Trombetti ex rettore dell’Università Federico II, Edoardo Cosenza presidente dell’ordine degli ingegneri di Napoli, Caterina Miraglia ex assessore regionale alla cultura. E si vocifera che un’intesa potrebbe essere raggiunta nei prossimi giorni.

CiCre