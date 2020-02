Napoli, Aragno(Potere al Popolo) ai candidati: “confrontiamoci sui problemi reali”

Appello in vista elezioni suppletive al Senato

Lancia un appello a un confronto a Luigi Napolitano(M5s), Salvatore Guanci(Forza Italia), Riccardo Guarino(Rinascimento partenopeo), Sandro Ruotolo(demA), i candidati alle suppletive per il Senato, collegio 7 della Campania. E’ Giuseppe Aragno, candidato di Potere al Popolo alle suppletive del prossimo 23 febbraio che, rivolgendosi agli altri candidati, dice: “Faccio appello a voi per organizzare, nei prossimi giorni, un dibattito pubblico tra tutti i candidati”. “Un dibattito vero – afferma – che metta al centro i temi che riguardano le condizioni di vita e di lavoro del popolo napoletano“. “Da parte mia non pongo alcuna condizione – sottolinea – decidete voi la data, il luogo e le modalità di svolgimento”. Per Aragno, “purtroppo, molte napoletane e molti napoletani, a causa della scarsa attenzione dei media, non sono ancora a conoscenza di questa importante scadenza elettorale e sopratutto non sono adeguatamente informati rispetto ai programmi e alle idee che portiamo avanti”. Ed è per recuperare “questo grave vulnus”, come egli stesso lo definisce, che invita a un confronto con tutti gli altri candidati. “Sono certo che come me condividete questa esigenza – spiega – perché, senza informazione e senza confronto, la Politica smette di essere una sana lotta tra idee e visioni del mondo differenti e diventa una squallida rincorsa al potere dove vince chi ha pacchetti di voti e clientele”.