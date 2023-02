Napoli, appalti pilotati: i vertici Sma si arrampicano sugli specchi

Una nota diffusa nelle ultime ore criticata da Maria Muscarà consigliera regionale indipendente e da Alessandra Caldoro del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia

I vertici di Sma Campania, società in house della Regione Campania, in merito ai fatti al centro dell’inchiesta della Procura di Napoli sugli appalti pilotati, continuano ad arrampicarsi sugli specchi.

In una nota diffusa nelle ultime ore, i vertici dell’azienda regionale sostengono che la vicenda risale ad epoca antecedente all’insediamento dell’attuale Consiglio di amministrazione composto da Tommaso Sodano, Fiorella Zabatta e Antonio Capasso.

“I provvedimenti adottati questa mattina dall’Autorità giudiziaria, si riferiscono a fatti e comportamenti assunti dai dipendenti di Sma Campania fino al gennaio del 2021 e, dunque, in epoca antecedente all’insediamento dell’attuale Cda” – sostengono i vertici aziendali in una nota – Nei confronti di alcuni dipendenti, colpiti, in data odierna, dal provvedimento cautelare emesso dall’Autorità giudiziaria, la Sma Campania aveva già adottato procedure finalizzate al licenziamento”.

A quanto pare, le “procedure finalizzate al licenziamento” stanno durando da mesi considerato che alcuni dirigenti arrestati oggi hanno operato senza essere disturbati.

Significative alcune reazioni politiche. “Non capisco – commenta la consigliera regionale indipendente Maria Muscarà – La vicenda risale al 2018 e i dirigenti si possono rimuovere e licenziare ad horas senza attivare le procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori. Perchè i vertici della Sma hanno aspettato tanto’. Una sorta di patto della poltrona“



Maria Muscarà

Dura la reazione di Alessandra Caldoro del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.

“Leggere il nome di Cosimo Silvestro tra quelli degli arrestati oggi nell’ambito dell’inchiesta per appalti truccati della Procura di Napoli sulla SMA Campania, genera forte preoccupazione – afferma Caldoro – La SMA Campania, infatti, è stata nominata da Giovanni Legnini, Commissario straordinario di Governo, soggetto attuatore di importanti interventi relativi al post frana.

Cosimo Silvestro è dirigente della SMA Campania: quale è stato il suo ruolo nei primi interventi per l’emergenza? – conclude Caldoro – L’auspicio è che il commissario faccia chiarezza e dissipi le preoccupazioni“.

Alessandra Caldoro

Sulla vicenda, da registrare, il silenzio delle organizzazioni sindacali confederali, cosiddette di base e autonome

CiCre