Putin: “L’Occidente ci ha ingannato, volevamo la pace. Non ci faremo distruggere”

La sintesi dell’intervento del leader del Cremlino

Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin si è presentato davanti all’Assemblea federale con un atteso discorso, in cui ha ribadito punto per punto le sue ragioni per l’uso della forza, le accuse all’Occidente che vuole distruggere strategicamente la Russia.

“La Russia ha sempre voluto la pace, ha argomentato il leader del Cremlino, ma il “regime neonazista al potere a Kiev” l’ha costretta a una “guerra per fermare la guerra”. Ed è stato l’Occidente che “ha fatto uscire il genio dalla bottiglia” con tutte le tragiche conseguenze del caso.

La sintesi del discorso del Presidente Putin all’Assemblea Federale

La Russia ha fatto tutto il possibile per risolvere la crisi ucraina con mezzi pacifici. Gli accordi di Minsk venivano utilizzati solo per prendere tempo, per organizzare l’esercito ucraino, come poi i leader occidentali hanno piú volte affermato.

L’Operazione Militare Speciale è iniziata per proteggere la Federazione Russa e per eliminare la minaccia nazista. L’Occidente ignora il nazismo perché utilizza chiunque per combattere la Russia.

La guerra è stata iniziata dall’Occidente e noi abbiamo usato e continuiamo a usare la forza per fermarla.

La Russia non sta combattendo contro il popolo ucraino, ma è il popolo ucraino a essere ostaggio del regime di Kiev e dei suoi padroni occidentali che hanno occupato questo paese. L’Occidente sta usando l’Ucraina sia come ariete contro la Russia che come campo di addestramento.

A febbraio del 2022 avevano pronte operazioni punitive nel Donbass dove già avevano fatto bombardamenti e questo era in contrasto con la risoluzione dell’Onu. Dovevamo intervenire per difendere la vita delle nostre persone. La Russia farà di tutto perché nelle 4 nuove regioni torni la pace, la ripresa sociale e economica per far ripartire le imprese e il lavoro. Saranno costruite strade moderne come in Crimea.

L’Occidente ha già speso più di 150 miliardi di dollari per aiutare Kiev e fornirle armi. Più l’Occidente fornirà a Kiev sistemi d’arma a lunga gittata e più la Russia sarà costretta a respingere la minaccia dai suoi confini.

Kiev stava tentando di dotarsi di armi nucleari.

L’obiettivo dell’Occidente è portare la Russia ad una sconfitta strategica, vogliono eliminarci per sempre. Non si rendono conto che è in gioco l’esistenza stessa della Russia.

L’Occidente ha schierato contro la Russia non solo un fronte militare, un fronte mediatico, ma anche economico. Ma non ha ottenuto nulla e non otterrà nulla. Il risultato del 2022 è che il Pil si è ridotto del 2,1% secondo i dati più aggiornati. La forte bilancia dei pagamenti della Federazione Russa e il lavoro stabile delle nostre banche – la Russia non ha bisogno di prendere prestiti all’estero.

L’immagine dell’Occidente come rifugio sicuro si è rivelata un fantasma, un falso. Gli uomini d’affari russi che tenevano fondi lì sono stati semplicemente derubati.

L’Occidente negli ultimi decenni ha fatto precipitare intere regioni nel caos. I promotori delle sanzioni stanno punendo se stessi. Hanno provocato un aumento dei prezzi nei loro stessi paesi, la chiusura di fabbriche, il collasso del settore energetico e dicono ai loro cittadini che sono i russi quelli da biasimare

La Russia sospende la sua partecipazione al Trattato New Start.

La Russia è un paese aperto e una civiltà sui generis, ma senza alcuna pretesa di esclusività e superiorità. La Russia sa essere amica e mantenere la parola data, non deluderà nessuno e nelle difficoltà offrirà sempre il suo sostegno, così come ha aiutato i paesi occidentali durante la pandemia.