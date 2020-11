Napoli, agguato nella notte: muore un 24enne

Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia Stella

Agguato mortale nella periferia nord di Napoli. Questa notte, intorno alle ore 4, Benvenuto Gallo – 24enne già noto alle Forze dell’Ordine – è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli, ferito alla nuca da un colpo di arma da fuoco. Il giovane è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri della Compagnia Stella e del Nucleo Investigativo di Napoli, sarebbe stato colpito all’altezza del civico 30 di Via Comunale della Luce, quartiere San Pietro a Patierno, dove era stata segnalata l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. In strada tracce di sangue. Dinamica dell’evento ancora da chiarire. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia Stella.