Napoli, accoltellato a piazza Bellini. E’ grave

Atto delinquenziale tra la folla

Gravissimo episodio di violenza oggi pomeriggio a piazza Bellini, nel cuore del centro di Napoli, un luogo della cosiddetta Movida. Un cittadino straniero è stato aggredito a colpi di coltello e lasciato in un bagno di sangue. Non si conoscono le motivazioni della lite né le generalità del ferito. Alcune persone hanno soccorso l’uomo, raggiunto dal personale del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini. Non si conoscono ancora le condizioni del ferito ma trapelano voci che lasciano pensare al peggio. Il ferito dovrebbe avere un’età tra i 35 e i 40 anni. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per fare chiarezza sulla dinamica.