Napoli, 30 percettori del Reddito utilizzati dal Comune per la manutenzione del verde: gratis non è lavoro

I disoccupati svolgeranno attività di supporto della manutenzione del verde

A Napoli 30 percettori del reddito di cittadinanza saranno impegnati in progetti utili alla collettività. I disoccupati, dopo la formazione di base per la sicurezza sul lavoro saranno avviati ai due progetti in corso a supporto della manutenzione del verde. Lo rende noto il Comune di Napoli. I percettori del reddito saranno coinvolti nel supporto alle attività di manutenzione di fioriere, fonti arboree, aiuole, aree attrezzate e i piccoli parchi di competenza municipale e anche nel supporto alle attività manutentive del verde orizzontale all’hub di Soccavo.

“Sono ad oggi con circa 180 percettori ingaggiati (età media 35 anni) al lavoro sul territorio cittadino e contiamo di poter raggiungere presto il numero di 360 che i progetti prevedevano per il 2022, mentre siamo al lavoro per un nuovo progetto che nel 2023 porterà a 500 il numero totale di percettori da ingaggiare a supporto delle attività manutentive del verde orizzontale”, sottolinea l’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada.

L’amministrazione comunale si farà solo carico delle spese riguardanti le polizze infortuni e delle attrezzature. I disoccupati porteranno in dote il reddito percepito e lavoreranno gratuitamente senza la copertura dei contributi previdenziali. Andrebbero elargite forme di integrazione salariale e attivate iniziative per garantire contratti stabili e salari adeguati per rispettare la dignità delle persone. Gratis non è lavoro.

Ciro Crescentini