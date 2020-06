Napoli, 3 disoccupati sulle impalcature:”Istituzioni incompetenti”

L’iniziativa di lotta del Movimento 7 Novembre

Tre disoccupati del movimento 7 novembre sono saliti sulle impalcature di fronte alla sede della Città Metropolitana, in piazza Matteotti, a Napoli. I manifestanti hanno srotolato anche uno striscione con la scritta “Incompetenti”. La scritta, spiegano i senza lavoro partenopei, è “rivolta alle istituzioni che, nonostante l’individuazione già da tempo di progetti di inserimento lavorativo per il recupero del patrimonio, del verde e del decoro urbano, non si riesce a concludere l’iter” perché “le istituzioni (Comune, Città metropolitana e Regione) si scaricano a vicenda le colpe di questi inadempimenti“. Gli altri manifestanti, che hanno promosso un presidio di lotta sotto le impalcature, chiedono “un tavolo e risposte concrete sugli impegni assunti”. “Comune, Città metropolitana e Regione diano risposte a un percorso che dura da oltre 5 anni – concludono – con proposte, recupero risorse pubbliche e progetti di pubblica utilità per un lavoro ed un salario ai disoccupati”

CiCre