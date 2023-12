Napoli, 20 mila lavoratori e lavoratrici in piazza contro la manovra del governo Meloni: “adesso basta!”

lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil ha raccolto ampie adesioni

Oltre 20 mila persone sono scesi in piazza a Napoli con Cgil e Uil nell’ambito dello sciopero generale, l’ultimo della serie proclamata dalle due sigle sindacali, dopo quello del centro (17 novembre), quello in Sicilia (20 novembre), nel Nord (24) e in Sardegna (27).

Oggi è toccato alla Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con manifestazioni oltre che a Napoli anche a Bari, Catanzaro, Cosenza, Potenza e Reggio Calabria.

Il corteo campano è partito alle 9.30 da piazza Mancini per raggiungere piazza Giacomo Matteotti.

Alla testa del corteo anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, con alle spalle numerose bandiere e partecipanti: 70 i bus che sono partiti dalle province della regione per trasportare manifestanti.

“È un segnale molto positivo vedere piena la piazza di Napoli” – ha detto Maurizio Landini.

“La manovra – aggiunge Landini – non ha il consenso della maggioranza del Paese perché non affronta i problemi che le persone stanno vivendo, dall’aumento delle bollette, dai salari che non ti permettono di arrivare alla fine del mese, dalla sanità che non funziona, dalla precarietà che è troppo alta, fino agli investimenti non realizzati, a una lotta all’evasione fiscale vera da cui andare a prendere le risorse. È chiaro che anche questa giornata dimostra come il mondo del lavoro sia stanco. Il Paese chiede politiche diverse da quelle che il governo sta mettendo in campo”.



Per il numero uno della Cgil “bisogna innanzitutto affrontare il problema molto serio di aumentare salari e pensioni perché non si arriva alla fine del mese. E c’è un problema altrettanto importante che riguarda il fatto di impedire che i nostri giovani vadano via dal Paese e dal Mezzogiorno. Per fare questo bisogna investire, creare occasioni di lavoro, investire sulle infrastrutture sociali, penso alla sanità, alla scuola. È evidente che noi non vediamo segnali che vanno in questa direzione”.

CiCre