Mega rissa a Salerno: vertice fra sindaco, prefetto e questore

Le immagini degli scontri fra minorenni, avvenuti sabato sera, sono diventate virali. Domani il tavolo istituzionale

Mega rissa a Salerno, il sindaco Enzo Napoli annuncia che domani incontrerà il prefetto Francesco Russo e il questore Maurizio Ficarra. Il tavolo è per discutere della vicenda e delineare strategie efficaci e per evitare che episodi del genere possano verificarsi nuovamente. “Insieme ai problemi di ordine pubblico e sicurezza, l’episodio – osserva Napoli – richiama una gravissima responsabilità educativa in capo alle famiglie ed alla nostra intera comunità. Bisogna metter in campo una grande operazione educativa che coinvolga le famiglie, la scuola, le istituzioni, la società civile, le associazioni sportive, gli oratori. Soprattutto le famiglie devono recuperare il loro ruolo di guida e punto di riferimento di valori sani”. Le immagini degli scontri tra bande di minori, avvenuti sabato e ripresi in alcuni video, sono diventate virali.