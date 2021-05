Castello di Cisterna, sparano a 20enne: è grave

Giuseppe Orefice in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri sull’episodio avvenuto ieri sera nel complesso di palazzine popolari noto come “legge 219”

Lo ha centrato al petto un proiettile esploso con un’arma da fuoco. Il 20enne Giuseppe Orefice, trasportato presso l’ospedale di Nola, ora è ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti ieri sera in via Nino Taranto, nel complesso di palazzine popolari noto come “legge 219”.

Indagini in corso per ricostruire dinamica evento.