Maltempo in Campania, un fiume di fango ha invaso Montella

Dopo ore di blocco, a causa di una fortissima pioggia, la circolazione è tornata regolare sul raccordo autostradale Avellino-Salerno

Disagi in Campania per il maltempo. Dopo ore di blocco, in seguito a una fortissima pioggia che si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino, in provincia Salerno), la circolazione è tornata quasi alla normalità sul raccordo autostradale Avellino-Salerno e sulla diramazione dell’A30 per Roma.

Centinaia di automobilisti nella tarda mattinata sono rimasti intrappolati per ore in una coda di almeno dieci chilometri tra Solofra (Avellino) e Baronissi (Salerno).

Ripristinata la regolare circolazione anche sul tratto salernitano dell’ A2 ‘Autostrada del Mediterraneo‘, dopo i disagi causati dalle intense precipitazioni atmosferiche.

In provincia di Avellino il maltempo si è abbattuto sul comune di Montella: un fiume di fango e detriti ha invaso il centro del paese. In un video diffuso sui social, l’acqua trascina con sé le cose che trova lungo il suo cammino, tra cui un grande frigorifero.

Il maltempo ha provocato gravi disagi in provincia di Salerno. Le situazioni più delicate hanno interessato i comuni della Valle dell’Irno e dell’Agro Nocerino Sarnese. Strade e sottopassi allagati e decine d’interventi da parte dei vigili del fuoco. A Mercato San Severino (Salerno) viene costantemente monitorata la situazione dei torrenti Solofrana e Calvagnola che sono usciti dagli argini, allagando le strade della frazione di Sant’Angelo. Sul posto i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e il sindaco Antonio Somma.

Sempre a Mercato San Severino un automobilista è rimasto intrappolato nel sottopasso di via Faraldo: da quanto si apprende l’uomo, nonostante il livello dell’acqua fosse alto, ha provato ad attraversarlo ma è rimasto impantanato con l’acqua che ha raggiunto quasi il finestrino. A salvarlo sono stati i volontari dell’Epi, la locale protezione civile. Problemi a Fisciano, Baronissi, oltre che in numerosi comuni dell’Agro Nocerino Sarnese dove sono impegnati i vigili del fuoco.

Il sindaco di Fisciano (Salerno), Vincenzo Sessa ha firmato un’ordinanza di chiusura dell’università per la giornata odierna. Il nubifragio che in mattinata si è abbattuto sulla Valle dell’Irno ha provocato disagi e allagamenti sia nel campus di Fisciano che sul raccordo autostradale Salerno-Avellino.

“L’allerta meteo gialla, che abbiamo ricevuto giovedì, non aveva evidenziato il quadro meteorologico che si è verificato”, ha spiegato Sessa. “Attualmente stiamo facendo il possibile per mettere in sicurezza il territorio cittadino. Invito, pertanto, tutti alla massima cautela e a non uscire di casa se non per esigenze strettamente necessarie”.

Oltre all’università è stata disposta anche la chiusura dei servizi educativi e ricreativi pubblici e privati, del cimitero, degli impianti sportivi pubblici, dei parchi e dei giardini pubblici e di alcune vie.

Il maltempo sta interessando anche Napoli e provincia. Due linee della Circumvesuviana sono interessate da interruzioni. Come comunicato dall’Ente Autonomo Volturno, la tratta tra Somma e Terzigno è attualmente interrotta. Inoltre, l’intera linea Napoli-Baiano non è servit