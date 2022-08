Maltempo Campania: un fiume di fango invade Monteforte Irpino, bomba d’acqua a Caserta

Situazione critica, soccorsi automobilisti

Maltempo in Campania dove gli allagamenti in queste ore stanno mettendo in ginocchio alcune province.

A Monteforte Irpino, comune della provincia di Avellino, un fiume di fango ha invaso le strade trascinando numerose auto in sosta per centinaia di metri. Il sindaco ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa. Cinque persone sono state evacuate. L’acqua e il fango ha provocato gravi danni nel centro storico completamente sommerso da un fiume d’acqua e fango, ma gli allagamenti hanno riguardato gran parte dell’area urbana. Numerosi gli automobilisti rimasti bloccati in auto soccorsi dai vigili del fuoco. In piazza Aldo Moro decine di auto sono state sommerse dall’acqua, mentre in Vico Ponte altre decine di auto in sosta sono state trascinate per decine di metri e finite una sull’altra. Anche le ultime verifiche confermano l’assenza di feriti: solo danni, che però si preannunciano molto pesanti.

Monteforte Irpino, Centro Storico

Novanta gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutta la provincia di Caserta. Da San Nicola a Caserta, da San Marco Evangelista a Marcianise, per i vigili del fuoco impegnati con 9 squadre. A Caserta caditoie intasate e fognature in carenza di manutenzione hanno provocato allagamenti in via Unità Italiana e nel sottopasso della Reggia, invase da quasi un metro di acqua che ha bloccato decine di auto. Si sono aperte voragini in diversi punti del centro cittadino. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per negozi allagati, cantinati sotto il livello dell’acqua e blackout elettrici. Problemi anche alla linea ferroviarie. A Marcianise, danni a una struttura sportiva.

Caserta Centro

Molti interventi dei pompieri anche nel Beneventano.

Il maltempo ha causato danni e frane anche in Costiera Sorrentina. Al momento la situazione più critica si registra a Punta Scutolo, a Vico Equense. Non si registrano feriti ma a causa di massi e fango che hanno invaso la strada, si sono formate lunghe code in entrata e in uscita dalla Penisola Sorrentina.



Tempesta a Capri, paura per il traghetto ma nessun ferito – Una tempesta improvvisa ha investito il borgo di Marina Grande a Capri proprio mentre stava salpando dal porto, verso Napoli, il traghetto veloce “Isola di Procida”. Le folate improvvise di vento che hanno investito lo specchio d’acqua interno al porto hanno fatto scarrozzare l’imbarcazione che per poco non ha urtato la banchina del molo dove attraccano gli aliscafi.